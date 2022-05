Do niedawna wydawało się, że wyłączenie spod embarga dostaw ropy z Rosji docierających do Unii Europejskiej drogą lądową zadowoli węgierski rząd i pozwoli na kompromis. Budapeszt jednak eskaluje żądania i nadal blokuje przyjęcie szóstego pakietu sankcji wobec Rosji.

Państwa, które od początku wojny domagały się stanowczej polityki wobec Moskwy, w tym kraje bałtyckie i Polska, były gotowe zgodzić się na ustępstwa wobec Węgier. Ale na finiszu rozmów Estonia, Litwa i Łotwa nie kryły sceptycyzmu wobec dalszego rozwadniania pakietu. Jednocześnie ostatni wariant propozycji, który miał się ograniczyć do dostaw morskich, do momentu zamknięcia tego wydania DGP nie zyskał akceptacji premiera Viktora Orbána. Tym razem kością niezgody okazał się brak gwarancji finansowych dla Węgier oraz zapisy mówiące o czasowym charakterze wyłączenia dla dostaw drogą lądową i jak najszybszym objęciu sankcjami ropy tłoczonej rurociągiem „Przyjaźń”. Tą drogą zrealizowano w 2021 r. jedną trzecią rosyjskich dostaw ropy do UE

Niezależnie od decyzji na szczeblu unijnym do końca roku z dostaw rosyjskich mogą zrezygnować Niemcy i Polska, dwaj najwięksi w UE odbiorcy surowca dostarczanego lądem. – Ogłoszony pod koniec marca plan odejścia do końca roku od dostaw ze Wschodu jest nadal aktualny – zapewnia rzecznik Ministerstwa Klimatu i Środowiska Aleksander Brzózka. Nieoficjalnie podobne deklaracje płynęły też z Berlina. Według wicekanclerza Roberta Habecka od początku wojny udział Rosji w dostawach ropy do Niemiec został już obniżony z 35 do 12 proc., a do końca sezonu letniego ten kierunek może zostać całkowicie wyeliminowany.

Oprócz trwałego wyjątku dla dostaw lądowych Budapeszt oczekiwał gwarancji finansowych dotyczących inwestycji w infrastrukturę energetyczną. Duża część planowanych inwestycji energetycznych w UE będzie finansowana z instrumentu na rzecz odbudowy, który jest obwarowany mechanizmem warunkowości. Oznacza to, że nawet po akceptacji krajowych planów odbudowy przez Brukselę państwo może nie otrzymać środków na inwestycje, jeśli zasady praworządności będą zagrożone. Węgry otrzymały już wyraźny sygnał, że są pierwszym krajem do objęcia taką procedurą.

Przed rozpoczęciem szczytu sceptycyzmu co do szans na szybkie przyjęcie szóstego pakietu nie kryła także szefowa KE. – Nie mam zbyt dużych oczekiwań, że uda nam się rozwiązać ten problem w ciągu najbliższych 48 godz. – stwierdziła Ursula von der Leyen. Przekonywała jednocześnie, że sprawa nie jest zamknięta. Orbán za spór wini Komisję. – Sytuacja jest trudna przez działania KE. Odpowiedzialność za brak porozumienia również spadnie na jej barki – mówił. Węgierski premier deklaruje, że jest gotów poprzeć szósty pakiet pod warunkiem, że Węgry będą miały zapewnione alternatywne dostawy ropy. Pozytywnie odniósł się do wyłączenia spod embarga dostaw lądowych, jednak – jak dodał – Budapeszt musi mieć gwarancje, że w przypadku wstrzymania dostaw rurociągowych z Rosji będzie miał możliwość przyjęcia ich w inny sposób.

Sposobem na ominięcie wymogu jednomyślności w kwestii sankcji surowcowych mogłoby być wprowadzenie taryf na dostawy z Rosji. Możliwość powrotu do tego postulatu – w razie braku zgody UE na embargo – zasygnalizował wczoraj premier Mateusz Morawiecki. Według części komentatorów do wprowadzenia takich opłat w ramach unijnej polityki handlowej lub energetycznej może wystarczyć poparcie większości państw członkowskich. W razie klinczu w grę mogłoby wchodzić też porozumienie międzyrządowe w gronie 26 państw UE.

Jak podkreśla w rozmowie z nami analityk Instytutu Bruegla Ben McWilliams, UE wciąż nie ograniczyła znacząco importu rosyjskiej ropy, a to oznacza znaczące kwoty płynące do budżetu Kremla. – Rynki ropy są napięte, ale nie oznacza to, że UE nie ma możliwości zastąpienia rosyjskiego surowca. Niekorzystanie z dostępnych instrumentów wydaje się coraz trudniejsze do zaakceptowania – ocenia. – Biorąc pod uwagę, że jeśli embargo w ogóle zostanie przyjęte, to z długim okresem przejściowym, surowcowa taryfa pozostaje atrakcyjnym rozwiązaniem, które mogłoby zapewnić szybkie ograniczenie dochodów Rosji – przekonuje ekspert brukselskiego think tanku. ©℗