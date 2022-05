Przed zaplanowanym na koniec czerwca szczytem NATO w Madrycie dojdzie do spotkania ministrów obrony państw Sojuszu plus ich odpowiedników ze Szwecji, z Finlandii, Ukrainy i Gruzji. Zaplanowane na 15 i 16 czerwca rozmowy w Brukseli mają podkreślić wolę do rozszerzania Paktu w rejonie Bałtyku i jego większej aktywności na wschodzie Europy i na południowym Kaukazie. A sam szczyt w Madrycie przyjmie nową koncepcję strategiczną Sojuszu. W jej opracowaniu brało udział 10 osób. Europę Środkowo-Wschodnią (14 z 30 państw NATO) reprezentowała w tej grupie tylko jedna – była szefowa polskiego MSZ, a obecnie eurodeputowana Anna Fotyga.

Dziś Macron i Scholz wzywają Putina do „bezpośrednich i poważnych negocjacji” z Wołodymyrem Zełenskim. Zaapelowali również o „natychmiastowe zawieszenie broni i wycofanie wojsk rosyjskich z Ukrainy”. Formalnie w oficjalnych przekazach i Paryż, i Berlin zachowują pełną zgodność z zachodnią narracją wobec wojny. Gorzej ze szczegółami. Pałac Elizejski opublikował omówienie rozmowy z Putinem na swoich stronach internetowych. Czytamy w nim, że kluczowym tematem była blokada portu w Odessie i konieczność jej natychmiastowego zniesienia, aby zapobiec globalnemu kryzysowi żywnościowemu (przez porty czarnomorskie eksportowanych jest 75 proc. ukraińskiej produkcji rolnej). Temat ma charakter strategiczny. Problem jednak w tym, że Scholz i Macron rozmawiali o nim bez jakichkolwiek konsultacji z sojusznikami w UE i NATO, na co uwagę zwróciły kraje bałtyckie.

Putin – podczas rozmowy telefonicznej trojki – miał zobowiązać się do deblokady zaraz po rozminowaniu portu. Obiecał również, że „port nie byłby wykorzystywany przez Rosję do celów militarnych”. Takie niejednoznaczne sformułowanie (w zasadzie nie wiadomo, o co chodzi: czy o ewentualne wstrzymanie się od ataku, choć to trudne, bo Rosja ostrzeliwuje Odessę, czy zarządzanie nią w jakiś magiczny sposób) zakłada ograniczoną suwerenność Ukrainy nad miastem.