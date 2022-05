Pytanie, na ile satysfakcjonujące okażą się one dla „sankcyjnych jastrzębi”, w tym państw bałtyckich. Uzależnienie Węgier od rosyjskiej ropy wynosi bowiem ok. 60 proc., a Polski oraz Litwy – po ponad 72 proc. W najgorszej sytuacji jest Finlandia, która importuje z Rosji ponad 84 proc. swojego zapotrzebowania na ropę. Choć Polska oraz państwa bałtyckie od początku wojny apelują o objęcie embargiem dostaw wszystkich rosyjskich surowców energetycznych do UE , to wśród wszystkich 27 państw rośnie przekonanie, że z każdym kolejnym tygodniem wojny globalny kryzys będzie się pogłębiał, a grono państw skłonnych do radykalnych kroków będzie się stopniowo kurczyć. Według naszych informacji zarówno Litwa, Łotwa, Estonia, jak i Polska są gotowe poprzeć objęcie embargiem jedynie dwie trzecie dostaw ropy, ale będą się domagać m.in. zapisania w deklaracji szczytu dążenia do objęcia zakazem w przyszłości także dostaw ropy drogą lądową. – Celem pozostaje całkowita niezależność UE od dostaw rosyjskich. Droga dojścia do tego na pewno nie będzie szybka i łatwa, dlatego drobne kroki w tym kierunku też powinny być pozytywnym sygnałem – mówi nam jeden z dyplomatów.