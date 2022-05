Graca przekonuje zarazem, że „im bardziej Rosja zaostrza konflikt, tym trudniej będzie wrócić do polityki business as usual”. – Chociaż nie można wykluczyć, że takie dążenia się pojawią. Zresztą już widać, że na zachodzie Europy dochodzą do głosu środowiska , które chciałyby szukać porozumienia z Rosją, dostarczyć Rosji możliwości wyjścia z twarzą z tego konfliktu. W przewadze w obrębie tzw. wolnego świata jest jednak opcja, by nie ustępować przed Rosją i by wojnę kontynuować aż do pełnego zwycięstwa Ukrainy – ocenia rozmówca DGP.