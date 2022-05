Reklama

W oświadczeniu policja napisała, że sędziemu postawiono zarzuty akceptowania bliżej niesprecyzowanych czynów karalnych oraz „ekstremistycznych czynów karalnych”. NAKA zapowiedziała przedstawienie kolejnych informacji w chwili, gdy pozwoli na to sytuacja procesowa. Informując o zatrzymaniu Harabina, prywatna stacja TV Markiza przypomniała, że na profilu na Facebooku bronił agresji Rosji na Ukrainę. Był także wśród osób, które zakłócały zorganizowaną przez proukraińskie organizacje akcję czytania nazwisk ofiar rosyjskiej agresji.

Na początku marca br. poseł liberalnej partii Wolność i Solidarność (SaS) Jan Bencik złożył doniesienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Harabina, który w sieci społecznościowej napisał, że zrobiłby "dokładnie to, co Putin zrobił w związku z wydarzeniami na Ukrainie". Dodał, że "historycznym obowiązkiem Rosjan jest spacyfikowanie nazistów...". Słowacki kodeks karny przewiduje, że kto publicznie pochwala przestępstwo podlega karze pozbawienia wolności do jednego roku.

