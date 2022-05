Myślę, że tak. W Luizjanie zaproponowano już ustawę, która co do zasady miałaby definiować życie ludzkie jako rozpoczynające się w momencie poczęcia. Prawdopodobnie ograniczyłaby więc in vitro i niektóre metody antykoncepcji, w tym wkładki wewnątrzmaciczne. In vitro polega bowiem na stworzeniu wielu zapłodnionych embrionów, a następnie wybraniu tego, który ma największe szanse na przeżycie. Są one wszczepiane do macicy. Ustawa, która definiuje je jako istoty ludzkie, uniemożliwiłaby ich niszczenie i mogłaby sprawić, że osoby świadczące usługi w zakresie sztucznego zapładniania ograniczyłyby swoją działalność.