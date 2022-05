Zdaniem szefa dyplomacji Unii Europejskiej Josepa Borrella proces wyboru nowego przywódcy Hongkongu naruszył normy demokratyczne. – Unia ubolewa nad tym naruszeniem zasad demokracji i pluralizmu politycznego oraz postrzega ten proces wyboru jako kolejny krok w kierunku demontażu zasady „jeden kraj, dwa systemy” – przekazał w oświadczeniu. Podczas gdy Parlament Europejski zdecydowanie wspierał Hongkończyków – przyjmując wiele rezolucji wzywających do wprowadzenia ukierunkowanych sankcji, programów ratunkowych, zakończenia procedur ekstradycyjnych oraz dyplomatycznego bojkotu Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie – Rada i Komisja Europejska pozostały daleko w tyle. Mimo że już w lipcu 2020 r. Rada uzgodniła wiele środków w odpowiedzi na ustawę o bezpieczeństwie narodowym, w tym ułatwienia w migracji i azylu dla osób z Hongkongu znajdujących się w trudnej sytuacji oraz zawieszenie pozostałych umów ekstradycyjnych z Chinami i Hongkongiem, blok nadal nie wdrożył w pełni zaplanowanych środków. Marcin Przychodniak nie spodziewa się zmiany w podejściu władz UE do sytuacji w Hongkongu. – Lee będzie kontynuował to, co się już dzieje. W tym sensie nie zaobserwujemy radykalnej zmiany, na którą UE czy Stany Zjednoczone mogłyby odpowiedzieć w inny sposób – tłumaczy. Ustępstw ze strony Pekinu także nie będzie. Lee już w 2020 r. został objęty sankcjami ze strony USA. – Jego wybór pokazuje, że nie ma możliwości zmiany kierunku Chin – dodaje analityk.