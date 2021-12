Mieszkańcy pozostają jednak sceptyczni. Ostatecznie tylko 30 proc. uprawnionych do głosowania udało się do urn wyborczych. To najniższy wynik w historii miasta. W 2016 r., kiedy odbyły się ostatnie wybory do rady, karty do głosowania oddało 58 proc. wyborców. Carrie Lam – prochińska szefowa rządu w Hongkongu – argumentowała, że niska liczba głosujących może być oznaką zadowolenia z ekipy rządzącej. – Jest takie powiedzenie, że kiedy rząd dobrze sobie radzi i jego wiarygodność jest wysoka, frekwencja wyborcza spada, bo ludzie nie mają silnego zapotrzebowania na wybór ustawodawców, którzy musieliby go nadzorować – powiedziała w rozmowie z kontrolowaną przez komunistów gazetą „Global Times”.