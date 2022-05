Zdaniem byłego wiceszefa MSZ Artura Nowaka-Fara wystąpienie Macrona wpisuje się w toczącą się debatę o reformach UE i tożsamości europejskiej. - Minęło bardzo dużo czasu od przyjęcia traktatu lizbońskiego, Europa ma nowe doświadczenia i UE funkcjonuje w zupełnie innym otoczeniu geopolitycznym. Poszczególne rozwiązania muszą być zweryfikowane. Jak długo może to potrwać? Zależy, jakie konkretne postulaty zostaną zgłoszone w trakcie debaty. W przypadku szerokiej perspektywy zmian może to potrwać wiele lat, ale pierwsze intensywne prace wraz z konferencją międzyrządową mogą zająć około dwóch lat. Jeśli będą to głębokie, instytucjonalne zmiany, może być to perspektywa dużo dłuższa - ocenia Nowak-Far.