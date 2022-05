W tym sensie formalne sfinalizowanie przez Bidena UDDLLA ma znacznie większy wymiar niż wczorajsza impreza w Moskwie. Waszyngton opowiedział się bowiem jednoznacznie za utrzymaniem państwowości ukraińskiej i maksymalnym osłabieniem Rosji w wojnie obronnej prowadzonej przez władze w Kijowie. Od 2014 r. USA przekazały Ukrainie fundusze na zwiększenie bezpieczeństwa na sumę 6,1 mld dol. Ponad połowa z tego przypada na okres po 24 lutego, czyli rozpoczęciu inwazji rosyjskiej. W tej sumie jest 6 tys. pocisków przeciwpancernych Javelin, 1400 przeciwlotniczych Stingerów, 90 zestawów artyleryjskich kaliber 155 mm i 16 śmigłowców Mi-17. Po podpisaniu przez Bidena UDDLLA tego sprzętu będzie znacznie więcej. Dotrze on nad Dniepr bez zbędnej biurokracji. Szybko i z odroczoną płatnością. W sumie Kijów dostanie pomoc opiewającą na sumę równą jednej trzeciej ukraińskiego PKB sprzed inwazji. Jak pisze Adam Tooze, historyk i ekonomista z Columbia University, oznacza to finansowanie wojny totalnej na wykończenie przeciwnika.

Rosjanie do pewnego stopnia antycypują taki scenariusz. Z jednej strony w znacznej większości popierają wojnę i politykę Putina wobec Kijowa. Z drugiej – z dystansem oceniają pomysły powszechnej mobilizacji i zaangażowania w nią szerokich mas rezerwistów. Wojna jest OK, dopóki nie musi w niej brać udziału Siergiej spod Kazania czy Wasia z Wołgogradu. W języku rosyjskim istnieje na taką okoliczność określenie – „przymierzać trumnę”. Oznacza ono pewną zdolność do zaprojektowania własnego losu w odniesieniu do tego, w jakim kierunku idzie wojna. Ta w Ukrainie nie wróży szybkiego sukcesu ani chwały. To raczej zapowiedź długiego konfliktu, grzęźnięcia w błocie, ran szarpanych od pocisków artyleryjskich i spalonych ciał. Czyli wojennej nudy. Jeszcze większej niż mowa Putina. Tylko o wiele bardziej bolesnej. ©℗