"Powiedzmy sobie jasno, nie będzie to łatwe, ponieważ niektóre państwa członkowskie są silnie zależne od rosyjskiej ropy, ale po prostu musimy to zrobić. (...) (Prezydent Rosji Władimir) Putin musi zapłacić wysoką cenę za swoją brutalną agresję" - podkreśliła von der Leyen.

Przewodnicząca KE zapewniła, że Unia Europejska zamierza wycofać rosyjską ropę z europejskich rynków "w sposób uporządkowany", który pozwoli zabezpieczyć alternatywne trasy dostaw i zminimalizować wpływ embarga na światowe rynki.

Przedstawione przez nią propozycje muszą zostać jednogłośnie zatwierdzone przez 27 państw członkowskich, aby mogły wejść w życie. Przewodnicząca przyznała, że uzyskanie zgody na sankcje naftowe od wszystkich krajów UE "nie będzie łatwe".

Czeski minister przemysłu i handlu krytykuje projekt

Minister przemysłu i handlu Czech Jozef Sikela powiedział w środę, że w przedstawionym przez Komisję Europejską projekcie szóstego pakietu sankcji przeciw Rosji brakuje mechanizmu dystrybucji ropy po wprowadzeniu zakazu jej importu z Rosji. Aby sankcje weszły w życie, muszą zostać zatwierdzone przez władze państw UE.

Węgry i Słowacja zwolnione z embargo do 2023 roku

Agencja Reutera podała, powołując się na źródło unijne, że Węgry i Słowacja będą mogły importować rosyjską ropę do końca 2023 roku w ramach istniejących kontraktów. Ma to zostać zaproponowane przez UE w celu uniknięcia weta tych dwóch krajów wobec sankcji.

Jeśli embargo na rosyjską ropę zostanie zaakceptowane, będzie to drugi pakiet unijnych sankcji skierowany przeciwko rosyjskim źródłom energii, które nałożono z powodu rosyjskiej agresji na Ukrainę - zauważa Associated Press. Jak podaje, UE pozyskuje ok. 25 proc. ropy z Rosji.

Sankcje na banki, wojskowych i nadawców państwowych

Przewodnicząca KE powiedziała również, że unijnymi sankcjami zostaną objęte trzy "duże rosyjskie banki", w tym Sbierbank. Zostaną one odcięte od systemu SWIFT, co ma umocnić izolację rosyjskiego sektora finansowego. "W ten sposób uderzymy w banki, które spełniają najważniejszą rolę w rosyjskim systemie finansowym i pozwalają Putinowi na sianie zniszczenia" - powiedziała von der Leyen. Anonimowe źródło agencji Reutera przekazało, że pozostałe dwa banki to Moskiewski Bank Kredytowy i Rosyjski Bank Gospodarki Rolnej.

UE chce także ukarać nowymi sankcjami wysokich rangą rosyjskich wojskowych. Mają oni zostać objęci zakazem podróży, a ich aktywa w UE zostaną zamrożone. Von der Leyen nie podała konkretnych nazwisk.

Ponadto UE planuje zakazać emisji trzech dużych rosyjskich nadawców państwowych w krajach Unii.

Plan odbudowy Ukrainy

Aby wspomóc Ukrainę, przewodnicząca KE zaproponowała plan odbudowy kraju po zakończeniu wywołanej przez Rosję wojny. Jak podkreśliła, pakiet pomocowy dla Ukrainy powinien pociągnąć za sobą ogromne inwestycje w kraju, mające na celu zaspokojenie najpilniejszych potrzeb i wprowadzenie niezbędnych reform.

"Ostatecznie utoruje on drogę dla przyszłości Ukrainy w Unii Europejskiej" - zapewniła przewodnicząca KE.

Przydacz: Z polskiej inicjatywy na listę sankcji trafi 17 spółek zbrojeniowych

Na liście sankcyjnej UE z polskiej inicjatywy znajdzie się 17 spółek zbrojeniowych, przekonaliśmy też partnerów do objęcia sankcjami firm płatniczo-księgowych, które lobbowały na rzecz Rosji oraz pomagały omijać system sankcyjny - powiedział w środę PAP wiceszef MSZ Marcin Przydacz.