Dwuznaczna polityka Niemiec w kwestii dozbrojenia Ukraińców i brak zdecydowanego stanowiska ws. sankcji m.in. na gaz podkopały zaufanie Europy Środkowej do rządu federalnego. Ale kanclerz Olaf Scholz traci poparcie także wśród niemieckich wyborców. Według najnowszego sondażu Trendbarometer ponad połowa Niemców jest niezadowolona z jego pracy. Zyskują za to politycy Zielonych – Annalena Baerbock i Robert Habeck, którzy opowiadają się za większym wsparciem dla Ukrainy. Politycznym stratom towarzyszą realne – niewysyłanie sprzętu do Kijowa to brak zwiększonych zamówień dla niemieckiej zbrojeniówki. Zapewne w przyszłości Europa Środkowa mniej chętnie będzie kupować niemieckie uzbrojenie. – Niemcy tracą reputację wiarygodnego sojusznika – uważa Justyna Gotkowska z OSW.

Niezdecydowanie Scholza i różnice w podejściu do Ukrainy wśród partii koalicyjnych odbijają się także na polityce wewnętrznej. Ponad połowa Niemców chce dostaw ciężkiej broni (m.in. czołgów) do Ukrainy. Kanclerz traci na popularności i według badania RTL/ntv z ubiegłego tygodnia z jego pracy niezadowolonych było 54 proc. ankietowanych, o 4 pkt proc. więcej niż w poprzednim badaniu. Już tylko nieco ponad 40 proc. Niemców uważa, że dobrze wykonuje swoje obowiązki. To prawie o 20 pkt proc. mniej, niż wynosi poparcie dla Baerbock (61 proc.), której oceny wciąż rosną. Tuż za nią w rankingu popularności polityków plasuje się Habeck (58 proc.). Tendencja jest taka, że proukraińscy Zieloni zyskują, a niezdecydowany i wstrzemięźliwy Scholz traci.

Okazji starają się nie zmarnować chadecy pod wodzą Friedricha Merza, który zaproponował, by rząd wspólnie z opozycją stworzył listę uzbrojenia, jakie można dostarczyć Ukrainie. To może zwiększyć tarcia wewnątrz koalicji, choć szanse na zmianę rządu są iluzoryczne i nikt poważny takiego scenariusza nie rozpatruje. Poza utratą reputacji na arenie międzynarodowej i turbulencjami wewnątrzrządowymi na takiej polityce traci również gospodarka, a dokładniej branża zbrojeniowa. Wartość amerykańskiej pomocy militarnej dla Ukrainy jest już liczona w miliardach dolarów i nawet jeśli Amerykanie przekazują sprzęt z własnych zapasów, to będą je uzupełniać, co oznacza, że zarobią ich koncerny zbrojeniowe. Przez nikłe dostawy z Niemiec tamtejsza zbrojeniówka, która należy do największych na Starym Kontynencie, tej szansy nie wykorzystuje.