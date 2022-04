Reklama

"Jesteśmy gotowi, by was ewakuować. Proszę was o decyzję o chronieniu waszego życia. Wywieziemy was i osiedlimy w normalnych warunkach" - powiedział Terechow, cytowany przez agencję Ukrinform.

Agencja podaje, że chodzi o dzielnice Piatichatki (na północy Charkowa) i Sałtiwka Północna (na wschodzie), a także inne rejony Charkowa znajdujące się pod ostrzałem.

W Piatichatkach znajduje się wzniesiony w latach 1999-2000 Cmentarz Ofiar Totalitaryzmu. Jest to miejsce pochówku ofiar stalinowskiej czystki z lat 1937-1938, a także oficerów Wojska Polskiego rozstrzelanych w ramach zbrodni katyńskiej w 1940 roku.

21 kwietnia wojska rosyjskie przeprowadziły 50 ostrzałów Charkowa i obwodu charkowskiego. (PAP)