– Sądzę, że zacznie się o trzeciej, czwartej rano od zmasowanego ostrzału artyleryjskiego. Potrwa on kilka godzin, po czym przejdą do ofensywy z wykorzystaniem ogromnej liczby czołgów i piechoty – powiedział szef ługańskiej administracji Serhij Hajdaj w rozmowie z „Ukrajinśką prawdą”. – Putin ściąga tam teraz wszystko, czym dysponuje. Rozumiemy, że przed nami bardzo trudne dni – przyznał Denysenko i stwierdził, że dopiero po bitwie o Donbas rozmowy pokojowe mogą nabrać nowej dynamiki. – Ukraina jest gotowa do wielkich bitew. Musimy je wygrać, co pozwoli nam uzyskać konkretniejszą pozycję negocjacyjną, z której będzie można dyktować pewne warunki. Potem będą się spotykać prezydenci. Może to zająć dwa tygodnie, może trzy – mówił Mychajło Podolak, doradca szefa biura prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.