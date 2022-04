Reklama

"To, co proponuje Putin - zamianę euro na ruble i płacenie nimi rachunków za gaz - stanowiłoby pogwałcenie sankcji. Jeśli się tak stanie, to będzie to obchodzeniem restrykcji nałożonych na Rosję" - powiedziała von der Leyen, która w piątek składa wizytę na Ukrainie.

Orban zasygnalizował, że Węgry są skłonne płacić za rosyjski gaz w rublach, gdy Putin ogłosił, że będzie to obowiązywało "kraje nieprzyjazne" Rosji.

Szefowa KE powiedziała dziennikarce CNN Christiane Amanpour, że przedstawiciele Komisji prowadzą na ten temat rozmowy w Budapeszcie.

W marcu Putin podpisał dekret, przewidujący płatności wyłącznie w rublach za dostawy rosyjskiego gazu do państw prowadzących "nieprzyjacielską działalność" wobec Moskwy. (PAP)