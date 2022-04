W niedzielę wieczorem Zełenski zapowiedział stworzenie specjalnego mechanizmu, za pomocą którego miano by przeprowadzać śledztwa w sprawie rosyjskich zbrodni wojennych. – Sensem tego mechanizmu będzie wspólna praca narodowych i międzynarodowych fachowców – śledczych, prokuratorów i sędziów. Mechanizm pomoże Ukrainie i światu pociągnąć do konkretnej odpowiedzialności osoby, które zorganizowały lub brały udziały w tej strasznej wojnie przeciwko narodowi ukraińskiemu i w zbrodniach na naszych ludziach – oświadczył prezydent. Komisja Europejska zapowiedziała wysłanie śledczych do pomocy ukraińskim prokuratorom, a niemiecka wiceszefowa europarlamentu Nicola Beer zaproponowała utworzenie trybunału na wzór tego, który sądził zbrodnie z byłej Jugosławii. Z kolei premier Mateusz Morawiecki zaproponował powołanie specjalnej komisji. – Rosyjska agresja to jest jądro jej systemu. To jest reguła jej polityki. Dzisiaj tworzy się mapa ludobójstwa XXI w. Rosja jest już dzisiaj państwem totalitarno-faszystowskim. Proponujemy powołanie międzynarodowej komisji do zbadania tej zbrodni – powiedział. Szczegółami propozycji ma się zająć resort dyplomacji.