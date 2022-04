SNS, podobnie jak jeszcze do niedawna węgierski Fidesz, jest powiązana z Europejską Partią Ludową i nominalnie reprezentuje centroprawicę. Vučić deklaruje ambicję wstąpienia do Unii Europejskiej, jednak jednocześnie utrzymuje ciepłe relacje z Chinami i Rosją. Belgrad po 24 lutego najdłużej z europejskich państw utrzymywał połączenia lotnicze z Rosją, a w trakcie pandemii prorządowe media akcentowały wsparcie płynące z Pekinu, ignorując to, że w sensie wartości najwięcej warta była pomoc z Unii Europejskiej. Władze Serbii – podobnie jak Węgier – stopniowo podporządkowały sobie większość lokalnego rynku medialnego. Podczas kampanii Vučić wychodził nawet z lodówki – i to dosłownie, bo w jednym z ubiegłotygodniowych show telewizyjnych premier czekał na wywołanie przez prowadzącą w umieszczonej na scenie lodówce.