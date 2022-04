W wieczornym nagraniu Zełenski mówił, że w Buczy i innych ukraińskich miastach Rosjanie zabili setki osób. „Na naszej ziemi było skoncentrowane zło” – podkreślił. Wezwał byłych przywódców Niemiec i Francji – Angelę Merkel i Nicolasa Sarkozy’ego – by przyjechali i zobaczyli, do czego prowadzą ustępstwa wobec Rosji. Słowa potępienia wobec Moskwy popłynęły z wielu krajów europejskich. „Nie prosimy o współczucie ani o walkę z Rosją za nas. Prosimy tylko o jedno: dajcie nam broń, byśmy mogli bronić swoich ludzi. Całą resztę zrobimy sami” – napisał na Twitterze Mychajło Podolak, doradca ukraińskich władz. „Rzeź w Buczy była celowa. Rosjanie chcą zabić jak najwięcej Ukraińców. Domagam się od krajów G7 natychmiastowego wprowadzenia nowych, rujnujących Rosję sankcji” – dodał szef MSZ Dmytro Kułeba. Kijów apeluje o embargo na ropę, gaz i węgiel, zamknięcie portów dla rosyjskich statków i towarów oraz odłączenie banków od systemu SWIFT. „Unia Europejska wesprze Ukrainę i organizacje pozarządowe w zebraniu niezbędnych dowodów, by przedstawić je przed międzynarodowymi trybunałami. Kolejne sankcje i wsparcie w drodze” – napisał szef Rady Europejskiej Charles Michel. Liczne zbrodnie udokumentowało już Human Rights Watch, a Carla Del Ponte, która ścigała przestępstwa popełnione w byłej Jugosławii i Rwandzie, nazwała Władimira Putina zbrodniarzem wojennym i wezwała Międzynarodowy Trybunał Karny do wystawienia nakazu aresztowaniu rosyjskiego przywódcy. Szef polskiego MSZ Zbigniew Rau, jako przewodniczący Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE), zwrócił się z kolei do społeczności międzynarodowej, by pomogła Ukrainie „w umożliwieniu właściwego zbadania zbrodni”. Wołodymyr Zełenski zapowiedział zaś utworzenie specjalnego mechanizmu śledczego z udziałem prawników i ekspertów z Ukrainy i zagranicy.