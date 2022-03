Od 24 lutego ukraińska armia stawia dzielny opór. Zadaje agresorowi duże straty. Jednych w Europie to dziwi, innych uspokaja. Ale trzeba zdać sobie sprawę, że taki a nie inny początek wojny wynikał z faktu, że Kreml padł ofiarą własnej propagandy. Uwierzył w tezę, że Ukraińcy nie są narodem, a ich państwo jest z tektury, dlatego wystarczy dmuchnąć, by się przewróciło. W rzeczywistości dysproporcja sił między obu państwami jest ogromna. Do tego wojna toczy się wyłącznie na terytorium Ukrainy, które jest systematycznie niszczone, przy użyciu coraz bardziej śmiercionośnej broni. W końcu straty i zniszczenia będą tak duże, że Ukraina nie będzie w stanie się bronić. Heroiczny opór nie będzie bezcelowy, gdyż stanie się ważnym elementem budowania współczesnej świadomości ukraińskiego narodu. Lepiej by jednak było, aby ta danina przelanej krwi już teraz przekonała demokratyczny świat, że realna pomoc Ukrainie, jej przetrwanie, jest także w jego żywotnym interesie.