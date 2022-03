Prezydent USA Joe Biden uda się w przyszłym tygodniu do Europy, by okazać wsparcie Ameryki dla Ukrainy; spotka się z przywódcami NATO i UE - zapowiedziała we wtorek rzeczniczka Białego Domu Jen Psaki.

W czwartek 24 marca Biden weźmie udział w nadzwyczajnym spotkaniu przywódców państw NATO w Brukseli, by omówić trwającą reakcję Sojuszników na niesprowokowany i nieuzasadniony atak Rosji na Ukrainę - powiedziała Psaki na konferencji prasowej w Waszyngtonie. Reklama Rzeczniczka Białego Domu dodała, że Biden weźmie również udział w zaplanowanym na przyszły tydzień szczycie Rady Europejskiej.