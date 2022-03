Reklama

Trzeba powstrzymać atak Władimira Putina na Ukrainę - czytamy w apelu. To zagrożenie dla porządku światowego i cywilizacji zachodniej, do której Ukraina chce należeć. Dlatego wzywamy do dalszych sankcji wobec Rosji, aby powstrzymać Moskwę bez uciekania się do środków militarnych.

UE musi zakazać transakcji w euro i zamrozić zagraniczne aktywa tych rosyjskich banków, które nie zostały jeszcze objęte sankcjami. Rozszerzenie sankcji UE na inne instytucje finansowe ma kluczowe znaczenie dla zniszczenia rosyjskiego systemu finansowego.

UE musi zakazać transakcji SWIFT wszystkim rosyjskim bankom (prywatnym i państwowym). Obecne przepisy SWIFT dotyczą tylko wybranych banków, które posiadają tylko około jednej czwartej rosyjskich aktywów. Banki niepodlegające sankcjom mogą nadal obsługiwać płatności zagraniczne za pośrednictwem SWIFT. Jednak każdy rosyjski bank musi zostać wykluczony z systemu, aby unicestwić rosyjski sektor bankowy.

UE musi przestać polegać na rosyjskim gazie, ropie i węglu. Musimy zablokować import surowców energetycznych, które stanowią 57% rosyjskiego eksportu. Kontynuując kupowanie rosyjskiego węgla, ropy i gazu, Europejczycy pośrednio finansują wojnę Putina na Ukrainie. Niestety wysokie ceny surowców w czasie wojny oznaczają, że reżim Putina ma zagwarantowane dodatkowe dochody.

