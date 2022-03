Pogranicznicy, podlegli Federalnej Służbie Bezpieczeństwa, starają się utrudniać wyjazdy. Mężczyźni – Rosjanie, ale i Białorusini jako obywatele sprzymierzonego państwa – muszą się liczyć z wnikliwymi pytaniami o cel i powody wyjazdu. Padają pytania o poglądy polityczne, stosunek do Władimira Putina i wojny z Ukrainą. Niekiedy rozmowy z efesbesznikami trwają aż do wylotu samolotu, co zmusza potencjalnych emigrantów do pozostania w Rosji. Funkcjonariusze przeglądają telefony, więc Rosjanie o opozycyjnych przekonaniach radzą sobie nawzajem na czatach, by zawczasu usunąć aplikacje, które mogą być uznane za wywrotowe, historię wyszukiwań i wrażliwe rozmowy z komunikatorów internetowych. Warto mieć przy sobie bilet powrotny, nawet jeśli nie zamierza się z niego korzystać, by przekonać przesłuchujących, że to nie ucieczka.