Jednocześnie Moskwa w niedzielę zapowiedziała, że przystąpi do systematycznego niszczenia z powietrza fabryk zbrojeniowych. Wcześniej Dawyd Arachamija, szef klubu rządzącego Sługi Narodu i członek ukraińskiej delegacji na rozmowy na Białorusi, mówił, że strony osiągnęły zbliżenie stanowisk we wszystkich aspektach poza uznaniem DRL/ŁRL i aneksji Krymu. Kijów ostrożnie podchodzi do rosyjskich obietnic. Uzgodnione podczas poprzedniej rundy rozmów na Białorusi otworzenie korytarzy humanitarnych pozwalających na ewakuację ludności z oblężonego Mariupola zostało storpedowane przez Rosjan (choć Kreml obwinia za to Ukraińców). Wczoraj Moskwa obiecała utworzenie takich korytarzy dla ludności cywilnej kilku dużych miast, jednak miałyby one prowadzić… na Białoruś i do Rosji.