Według danych Straży Granicznej od 24 lutego do wczorajszego południa do Polski przedostało się prawie 1 mln 100 tys. uchodźców z Ukrainy. Łączna liczba uchodźców – według danych ONZ – przekroczyła już 1,5 mln osób, które – poza Polską – udają się głównie do Rumunii, Słowacji, Mołdawii i na Węgry. To te kraje będą w najbliższych tygodniach i miesiącach odpowiedzialne za przyjmowanie milionów osób uciekających od wojny. Bruksela zamierza przeznaczyć 500 mln euro z unijnego budżetu na pomoc humanitarną i wsparcie uchodźców. Część z tych pieniędzy zostanie przeznaczona na pomoc bezpośrednio w Ukrainie, a część w krajach, które przyjmują uchodźców – KE nie wyznaczyła jeszcze dokładnego podziału obecnej i ewentualnych przyszłych transz finansowania. Pierwszą chce wspomóc Ukrainę sprzętem medycznym, lekarstwami i żywnością. UE pracuje także nad utworzeniem centrów pomocy humanitarnej nie tylko w Polsce, ale także w Rumunii i na Słowacji.