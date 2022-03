Sytuacja ewoluuje. Ludzie są zdezorientowani, nie wiedzą, dokąd i jak uciekać. Nie wiedzą, co wydarzy się jutro. Odgłosy walk, bombardowań, strzałów to codzienność. Niepokoimy się o sytuację osób starszych, które próbują się przemieszczać. Wiele osób stoi w długich kolejkach po wodę i jedzenie, sklepy pustoszeją bardzo szybko, bo każdy próbuje robić tak dużo zapasów, jak tylko jest w stanie. Jako PAH próbujemy dotrzeć przede wszystkim do osób najsłabszych, które nie mają wystarczających środków finansowych ani żeby uciec, ani żeby przetrwać.