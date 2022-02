Jednak możemy zrobić więcej. My – Europejczycy i Polacy – możemy na stałe odciąć się od rosyjskich surowców: ropy i gazu. Sprowadzenie tych surowców z innych kierunków jest i będzie kosztowne. Zbudowanie alternatywnych mocy – czy to z OZE, czy z innych źródeł – będzie kosztowne. Przecież napędzaliśmy nasze samochody rosyjską ropą nie dlatego, że była tak wysokiej jakości, ale dlatego, że była tańsza. Tyle że część pieniędzy z każdego naszego tankowania trafia do Putina i jego kryminalnej kliki. I to za te pieniądze kupowali oni rakiety, którymi teraz próbują rozstrzelać Ukrainę.