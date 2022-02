Na pytanie, czy w przyszłości dopuszczamy możliwość rozmieszczenia amerykańskiej broni jądrowej w Polsce, ponad połowa respondentów odpowiedziała, że nie. To jedno z pytań, które padło w sierpniowym badaniu przeprowadzonym na zlecenie Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. W mediach przewijały się wówczas doniesienia o dramatycznej ewakuacji z Kabulu, było to przed eskalacją kryzysu na Wschodzie wywołanego przez Rosję i przed przybyciem kolejnych 5 tys. żołnierzy amerykańskich do Polski.