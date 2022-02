W opiniach komentatorów pojawia się teza, że Władimir Putin, eskalując napięcie wokół Ukrainy, przełamał izolację swojego kraju i wrócił do grona przywódców, z którymi Zachód omawia najważniejsze tematy. To półprawda, bo żadnej izolacji nie było. Przeanalizowaliśmy listę spotkań osobistych, rozmów telefonicznych i telekonferencji, które prezydent odbył od 2019 r. Putin wziął w tym czasie udział w 197 spotkaniach z przedstawicielami zagranicy i odbył 500 rozmów telefonicznych i telekonferencji. Jubileuszową rozmową nr 500 był czwartkowy kontakt z pre mierem Japonii Fumio Kishidą. W co piątym spotkaniu i aż co trzeciej rozmowie brali udział politycy Zachodu, do którego na potrzeby tej statystyki zaliczyliśmy państwa należące do NATO lub UE i struktury unijne.