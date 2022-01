Nie zmienia to jednak tego, że wśród sojuszników NATO dochodzi do pewnych różnic w postrzeganiu ofensywnych działań w cyberprzestrzeni. – Rozbieżność w polityce cybernetycznej państw członkowskich NATO jest problematyczna. Sojusznicy nie zgadzają się zarówno co do celów polityki cybernetycznej, jak i sposobów i środków do ich osiągnięcia – pisze dr Max Steets z Haskiego Centrum Studiów Strategicznych.