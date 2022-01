Podstawowym celem rządu ma być walka z kryzysem klimatycznym. Ekipa Ruttego planuje przeznaczyć na ten cel 35 mld euro. W nowej umowie koalicyjnej znalazły się także plany obniżenia podatków i wprowadzenia nowych świadczeń socjalnych, w tym bezpłatnej opieki nad dziećmi dla pracujących rodziców. Z przeprowadzonego na zlecenie programu telewizyjnego „Hart van Nederland” badania wynika jednak, że aż 82 proc. mieszkańców Holandii nie ma zaufania do propozycji rządu. Ekipa Ruttego będzie musiała się zmierzyć także z rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem. W kraju od 19 grudnia 2021 r. obowiązuje twardy lockdown. Zamknięte są wszystkie sklepy (poza niezbędnymi do życia), a także restauracje, salony fryzjerskie, siłownie i miejsca rozrywki. Gabinet do piątku musi zdecydować, czy obostrzenia zostaną przedłużone. Na razie mają obowiązywać do 14 stycznia.