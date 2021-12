Wiele zaskoczeń przyniosły światu także tegoroczne wybory. W Czechach władzę stracił populistyczny premier Andrej Babiš z partii ANO. Sondaże do ostatniej chwili wskazywały na jego zwycięstwo. Ten przeprowadzony w ostatnich dniach kampanii przez firmę STEM dawał mu niemal 6-proc. przewagę nad prawicową koalicją SPOLU. Ostatecznie Babiša pogrążyła afera Pandora Papers, która wybuchła na kilka dni przed głosowaniem. 3 października media doniosły, że Babiš – kontrolujący jedną z największych firm w Czechach miliarder – w 2009 r. przy udziale francuskich i panamskich kancelarii prawnych założył firmy, na których konta zostało przelane ok. 15 mln euro. Dzięki temu zakupiono 16 luksusowych nieruchomości we Francji, w tym zamek na Lazurowym Wybrzeżu. – To paskudne, fałszywe oskarżenia, które mają wpłynąć na wybory – komentował. Wyborców to nie przekonało. W rezultacie władzę w państwie przejął Petr Fiala, który kieruje teraz pracami rządu składającego się z dwóch sojuszy – centroprawicowej SPOLU oraz liberalnych Piratów i Burmistrzów.