Rok 2022, podobnie jak 2021, będzie rokiem ważnych wyborów w Europie. Po zmianie przywódców w Niemczech i Czechach przyjdzie pora na kolejne państwa. Na kwiecień zaplanowano wybory prezydenckie we Francji i nie ma pewności, czy Emmanuel Macron pozostanie mieszkańcem Pałacu Elizejskiego na kolejne pięć lat. Do walki z nim staje bowiem aż trzech silnych kandydatów prawicy: Marine Le Pen ze Zjednoczenia Narodowego, Valérie Pécresse z Partii Republikańskiej oraz radykalny publicysta Éric Zemmour. Wielu lewicowych wyborców, zirytowanych przyjazną biznesowi polityką Macrona i najwyższą inflacją od 10 lat, zarzeka się, że zamiast głosować na niego, zostanie w domu. Nawet jeśli mogłoby to doprowadzić do wyboru skrajnie prawicowego przywódcy.