Francja

Liczba nowo wykrytych infekcji wyniosła 104 611 - przekazała w sobotę francuska służba zdrowia.

Próg 50 tys. infekcji dziennie został przekroczony we Francji 4 grudnia, co wskazuje na to, że liczba zakażeń podwoiła się w zaledwie trzy tygodnie - zauważyła AFP.

Agencja podała również, że od początku kampanii szczepień przeciw Covid-19 w kraju pierwszą dawkę przyjęło 78,2 proc. mieszkańców kraju, a w pełni zaszczepionych jest 76,5 proc. Ponadto prawie 22 mln z 67 mln Francuzów otrzymało już dawkę przypominającą. (PAP)

Włochy

We Włoszech w sobotę odnotowano 54 tysiące nowych zakażeń koronawirusem, zmarły 144 osoby. To trzeci dzień z rzędu, w którym wykryto najwyższą dobową liczbę przypadków koronawirusa.

W czwartek zarejestrowano ponad 44 tysiące zakażeń, a w piątek około 50,5 tys.

Ich galopujący wzrost to rezultat szerzenia się wariantu Omikron.

Nigdy wcześniej nie wykonano jednego dnia prawie milion testów. 5,6 procent z nich dało wynik pozytywny.

Do szpitali przyjęto 113 osób. Na oddziałach intensywnej terapii jest ponad 1000 chorych na Covid-19, a na pozostałych oddziałach około 8900.

Liczba zmarłych od lutego zeszłego roku wzrosła do 136 530.

Aktywnych zakażeń jest obecnie ponad pół miliona.

W sobotę poinformowano również, że przybywający do Włoch podróżni w przypadku pozytywnego wyniku testu muszą sami pokryć koszty 10-dniowej izolacji.

Z Rzymu Sylwia Wysocka (PAP)