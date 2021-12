"Europa musi znaleźć rozwiązania najpilniejszych problemów obywateli, w szczególności pandemii i jej skutków dla ich codziennego życia, a także długoterminowych wyzwań, przed którymi stoimy razem, takich jak zmiana klimatu. Nasza wspólna deklaracja to zobowiązanie do ciężkiej wspólnej pracy nad dostarczaniem rozwiązań we wszystkich tych kwestiach, od zdrowia po zmiany klimatu, od transformacji cyfrowej po szeroki dobrobyt gospodarczy" - oświadczyła szefowa KE Ursula von der Leyen.

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego David Sassoli zadeklarował, że trzy instytucje zobowiązują się zapewnić obywatelom Unii "silniejszą, sprawiedliwszą, bardziej zrównoważoną, bardziej cyfrową i bardziej odporną Europę".

Premier Jansza podkreślił, że podpisana deklaracja "opiera się na tym, co zostało osiągnięte w bieżącym roku, i potwierdza zaangażowanie na rzecz sprawiedliwszej, bardziej ekologicznej i bardziej cyfrowej Europy".

Kluczowe wnioski ustawodawcze, o których mowa w deklaracji dotyczą "realizacji Europejskiego Zielonego Ładu; dążenia do Europy na miarę ery cyfrowej, tworzenia gospodarki, która służy ludziom; rozwijania silniejszej Europy na świecie; promowania naszego europejskiego stylu życia oraz ochrony i wzmacniania demokracji".

Artur Ciechanowicz (PAP)