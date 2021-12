Trwająca we Francji kampania wyborcza zmusiła do zabrania głosu samego prezydenta Macrona, który ostrzegł już Komisję Europejską przed zagłębianiem się w – jego zdaniem – „bzdury związane z kulturą przebudzenia”. Pod koniec listopada KE wydała przewodnik, w którym odradza używania pojęć uznanych za dyskryminujące. Zamiast tego do języka wprowadzone zostały neutralne płciowo hasła, jak „osoby współpracujące”. – Europa, która wyjaśnia swoim obywatelom, jakich słów powinni używać, a jakich nie, nie jest Europą, do której jestem przywiązany. To nonsens – powiedział francuski przywódca. W ten sposób Macron próbuje dotrzeć do prawicowego elektoratu, który coraz odważniej opowiada się po stronie innych kandydatów.