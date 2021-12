Intencje Szwecji i Polski, które zaproponowały PW, były dobre. Tyle że program objął bardzo zróżnicowane kraje o różnych aspiracjach - od Białorusi i Azerbejdżanu z jednej strony po Mołdawię, Gruzję i Ukrainę z drugiej. Natomiast zawarcie DCFTA/AA przeorientowało nasz handel zagraniczny. Mołdawia wysyła dwie trzecie eksportu do UE, stamtąd przychodzą inwestorzy, a jeśli dodać do tego zniesienie wiz, efekty są bardzo korzystne. Ale kiedy zabrakło nowych marchewek, elity polityczne w Mołdawii oszalały. To wtedy doszło do kradzieży stulecia, aresztowań opozycjonistów, podkopywania wartości demokratycznych. Obecnie Mołdawia mogłaby kontynuować integrację w kolejnych obszarach, np. w sferze cyfrowej czy energetycznej, aż do stworzenia wspólnego rynku w dalszej perspektywie, jeśli idealne rozwiązanie w postaci członkostwa będzie niemożliwe. Zmotywuje to elity do reform, które są potrzebne nie do integracji europejskiej jako takiej, lecz do walki z niesprawiedliwością. Pamiętajmy jednak, że były momenty, gdy Mołdawia osiągała lepsze wskaźniki demokratyczne niż niektóre państwa Bałkanów Zachodnich, którym dano perpektywę członkostwa. Oczekiwalibyśmy, żeby wobec nas stosowano te same reguły i zaproszono nas do rozmów akcesyjnych, gdy spełnimy kryteria kopenhaskie. Zniweczyłoby to propagandowe argumenty, że zawsze pozostaniemy obywatelami drugiej kategorii i nigdy nie staniemy się częścią europejskiej rodziny narodów. Możemy zresztą wykonać pewne kroki sami w ramach trio Gruzja-Mołdawia-Ukraina, np. ograniczyć opłaty roamingowe, a potem jako trójka próbować osiągnąć to samo w relacjach z UE . Jest wiele małych kroków, które można zrobić.