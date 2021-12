Po SPD i FDP także Zieloni zatwierdzili w poniedziałek 177-stronicową umowę koalicyjną, zatytułowaną "Odważyć się na więcej postępu". Mianowano już również wszystkich ministrów. W środę Scholz ma zostać wybrany w Bundestagu na kanclerza, a jego gabinet ma zostać zaprzysiężony. Tym samym kończy się 16-letnia kadencja Angeli Merkel, która nie wystartowała ponownie w wyborach do Bundestagu 26 września.

W podpisanej we wtorek umowie koalicyjnej, która była negocjowana przez wiele tygodni po wrześniowych wyborach do Bundestagu, partie SPD, Zieloni i FDP obiecują między innymi większe działania w zakresie ochrony klimatu i restrukturyzację przemysłu. Do 2030 roku Niemcy mają uzyskiwać 80 procent energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.

W polityce zagranicznej uwagę komentatorów zwraca punkt dotyczący tego, że partnerzy koalicyjni chcą rozwinąć UE w "federalne państwo europejskie". W umowie podkreślono też, że Niemcy i Polskę łączy "głęboka przyjaźń".

Płaca minimalna ma szybko wzrosnąć z obecnych 9,60 euro do 12 euro. Osoby długotrwale bezrobotne mają otrzymywać zamiast zasiłku Hartz IV tzw. dochód obywatelski.

Rocznie ma powstawać 400 tys. nowych mieszkań. Ponadto na obszarach o trudnym rynku mieszkaniowym czynsze w istniejących umowach najmu mogą wzrosnąć w ciągu trzech lat tylko o 11 procent, a nie jak dotychczas o 15 procent.

Minimalny wiek uprawniający do udziału w wyborach federalnych ma zostać obniżony z 18 do 16 lat.

Zgodnie z umową koalicyjną w przyszłości konopie indyjskie mają być dostępne dla dorosłych do celów konsumpcyjnych w licencjonowanych sklepach.

Kontrowersyjny zakaz reklamowania aborcji (paragraf 219a kodeksu karnego) ma zostać zniesiony. "Lekarze powinni mieć możliwość udzielania publicznych informacji na temat aborcji bez obawy przed oskarżeniem" - głosi umowa.

Pełny skład rządu poznaliśmy w poniedziałek, kiedy SPD ogłosiła swoje nominacje na ministrów, FDP i Zieloni podjęli decyzje personalne wcześniej.

I tak SPD odpowiada w nowym rządzie federalnym za zdrowie, a ministrem będzie Karl Lauterbach (ekspert ds. zdrowia w grupie parlamentarnej SPD), sprawy wewnętrzne - Nancy Faeser (przewodnicząca SPD w Hesji), obrona - Christine Lambrecht (poprzednio federalna minister sprawiedliwości), budownictwo - Klara Geywitz (polityk SPD z Poczdamu), współpraca gospodarcza i rozwój - Svenja Schulze (poprzednio federalna minister środowiska), praca i sprawy społeczne - Hubertus Heil (dotychczasowy szef resortu), szef Urzędu Kanclerskiego - Wolfgang Schmidt.

Z ramienia Zielonych ministerstwo spraw zagranicznych obejmie Annalena Baerbock, ministerstwo gospodarki i ochrony klimatu wicekanclerz Robert Habeck, ministerstwo rodziny reprezentować będzie Anne Spiegel, a ministerstwo środowiska Steffi Lemke. Cem Ozdemir zostaje ministrem rolnictwa.

FDP ma Christiana Lindnera jako ministra finansów, Volkera Wissinga jako ministra transportu, Marco Buschmanna jako ministra sprawiedliwości i Bettinę Stark-Watzinger jako minister edukacji.

Bundestag w środę ma wybrać Olafa Scholza na nowego kanclerza Niemiec, tego samego dnia nowy niemiecki rząd przystąpi do pracy.

Berenika Lemańczyk (PAP)