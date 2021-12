„Lockdown dla niezaszczepionych ma skłaniać do poddania się wakcynacji. Z deklaracji przyszłego kanclerza Scholza wynika, że rząd RFN będzie dążył do wykonania do końca roku 30 mln szczepień - w tym regularnych i dawek przypominających. Osiągnięcie tego celu zależy m.in. od poprawy infrastruktury (np. ponownego otwarcia zamkniętych pod koniec lata centrów szczepień), zwiększenia liczby dostarczanych do punktów dawek oraz włączenia w akcję aptek i przychodni stomatologicznych. Koordynacją akcji będzie kierować szef nowo powołanego sztabu kryzysowego w Urzędzie Kanclerskim generał Carsten Breuer” - pisze w swoim komentarzu Kamil Frymark z Ośrodka Studiów Wschodnich.