Ukraina jest niepodległym państwem, jej granice muszą być bezpieczne, sąsiedzi nie mogą ich naruszać - powiedział Stoltenberg podczas konferencji prasowej po drugim dniu spotkania ministrów spraw zagranicznych państw NATO.

Nie chcemy wracać do świata, w którym państwa były ograniczane przez strefy wpływów mocarstw - zaznaczył, odpowiadając na pytanie o reakcję Rosji na ewentualne przystąpienie Ukrainy do Sojuszu. "Rosja nie ma prawa do ustalania swoich stref wpływu" - podkreślił.

W drugim dniu obrad ministrowie państw NATO spotkali się m.in. z szefami dyplomacji Ukrainy i Gruzji, Dmytro Kułebą i Dawidem Zalkalianim.

"Ukraina i Gruzja są ważnymi partnerami NATO aspirującymi do członkostwa; niezmiennie wspieramy ich suwerenność" - powiedział po zakończeniu obrad Stoltenberg.