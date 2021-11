Richard został uznany za winnego pomagania i podżegania do niewłaściwego wykorzystania funduszy publicznych i pomocy zmarłemu Bernardowi Tapiemu w oszukaniu rządu na około 403 mln euro w 2008 roku. Sędzia Sophie Clement uchyliła werdykt uniewinniający wydany w 2019 r. przez sąd niższej instancji i nałożyła na Richarda dodatkową karę grzywny w wysokości 50 tys. euro - podał portal Bloomberg.

Wyrok dotyczy sprawy, którą zapoczątkowała sprzedaż udziałów w firmie Adidas AG przez Bernarda Tapiego w 1993 roku. Przedsiębiorca uznał, że należący do państwa bank zaangażowany w transakcję oszukał go, co zrodziło spór doprowadzający do poddania w 2007 roku sprawy pod arbitraż. W następnym roku sąd przyznał przedsiębiorcy wielomilionowe odszkodowanie.

Ogłoszona w środę decyzja miała zostać odczytana w październiku, jednak wydanie wyroku przełożono ze względu na śmierć zmagającego się od lat z rakiem Tapiego.

Orange odmówiło komentarza w sprawie. Stephane Richard ogłosił, że zamierza odwołać się od decyzji, a swoją przyszłość w Orange powierza zarządowi firmy.