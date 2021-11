W związku z oskarżeniami o nadużycia seksualne, Spacey został zwolniony ze swojej roli w "House of Cards". Studio MCR musiało wstrzymać produkcję szóstego sezonu serialu, napisać odcinki od początku w związku z usunięciem głównej postaci i skrócić ilość odcinków z 13 do 8. Spowodowało to straty liczone w milionach dolarów.

Arbitrzy sądowi stwierdzili, że Spacey naruszył wymagania umowy dotyczące profesjonalnego zachowania, „podejmując pewne działania w stosunku do kilku członków ekipy filmowej" w trakcie produkcji każdego z pięciu sezonów serialu. Spacey nie tylko wcielał się w główną postać, ale był także producentem wykonawczym "House of Cards".

"Bezpieczeństwo naszych pracowników, planu zdjęciowego i środowiska pracy ma ogromne znaczenie dla MCR i dlatego staramy się być odpowiedzialni" - stwierdzono w oświadczeniu wydanym przez studio filmowe.

Orzeczenie zapadło po trwającej ponad trzy lata walce prawnej i ośmiodniowej rozprawie dowodowej, która była utrzymywana w tajemnicy, tak jak i reszta sporu. Spacey odwołał się od wyroku, jednak w poniedziałek ujrzał on światło dzienne.

W 2017 roku, na fali ruchu #MeToo, aktor Anthony Rapp oskarżył Spacey'ego o molestowanie seksualne, gdy miał 14 lat. Wówczas Spacey wydał oświadczenie, w którym stwierdził, że nie pamięta tej sytuacji, ale przeprasza za nią. Rapp i kilka innych osób złożyło pozwy do sądu w związku z wykorzystywaniem przez Spacey'ego. Niezależne śledztwo wykazało powszechność aktów molestowania seksualnego dokonywanych przez Spacey'ego wobec osób, które z nim współpracowały.

Jedna ze sprawa karnych przeciwko Spacey'emu, napaść i pobicie w wyniku domniemanego molestowania 18-letniego mężczyzny w kurorcie Nantucket, została umorzona w 2019 roku.