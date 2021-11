Z kolei Puda i Buda pojadą z finalnymi propozycjami kompromisu, które mają odblokować KPO. Jak słyszymy, Bruksela nie zmieniła trzech warunków, które publicznie postawiła w październiku przewodnicząca KE Ursula von der Leyen. Chodzi o zobowiązanie do zlikwidowania Izby Dyscyplinarnej w Sądzie Najwyższym, rozpoczęcie procesu przywracania usuniętych sędziów do pracy oraz zapowiedź reformy systemu dyscyplinowania sędziów. – Ona po to zadeklarowała to publicznie, by nie musiała ustępować ani polskiemu rządowi, ani Parlamentowi Europejskiemu – podkreśla rozmówca, nawiązując do listu szefów pięciu grup politycznych w izbie skierowanego do von der Leyen w poniedziałek. W piśmie zaapelowali oni, by KE nie przyjmowała polskiego planu bez konkretnych reform. Polskie KPO mają odblokować realne działania, a nie jedynie ich zapowiedzi. KE swoich warunków jednak nie zmieni, ani dla eurodeputowanych, ani dla polskich ministrów.