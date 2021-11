Najważniejszy może być dalekosiężny skutek wniosku. Na podstawie dotychczasowej linii TK i zachowań jego sędziów trudno się spodziewać, by TK nie przytaknął w tej sprawie wnioskującemu. A jeśli tak, to rząd nie będzie mógł, nawet gdyby chciał, zapłacić kar. Można zapytać, co to zmienia, skoro i tak nie płaci. Ale dziś może negocjować z Komisją, od której zależy ściąganie tych pieniędzy, i prowadzić polityczną grę. Komisja również może lekko przymykać oko. Jeśli jednak TK postawi kropkę nad i, Bruksela będzie musiała odpowiedzieć oficjalnie i zintensyfikować działania, których celem będzie odebranie tych pieniędzy. To może oznaczać próby odliczania ich od transferów, z czym rząd, na podstawie orzeczenia TK, nie będzie się mógł pogodzić. Możliwe są więc pomysły odliczania tego, co odliczy Komisja, od składki członkowskiej, jaką Polska płaci UE . A to oznacza eskalację konfliktu z Brukselą. Wtedy mogą pojawić się pytania naszych „przyjaciół” w Brukseli, czy skoro Polska nie chce płacić składki, to nie jest to równoznaczne z art. 50 Traktatu o UE, czyli wypowiedzeniem członkostwa? To czarny scenariusz, ale nie można go wykluczyć. Na pewno już na krótką metę takie ewentualne orzeczenie TK oznacza zaognienie sporu z Brukselą, a nie jego łagodzenie – i to bez względu na to, co sądzimy o sensie i wysokości kar, jakie nałożył TSUE na Polskę. Dzieje się to w momencie, gdy negocjujemy KPO z Komisją Europejską, co wymaga od nas likwidacji Izby Dyscyplinarnej. I tej sprawie na pewno to nie pomoże.