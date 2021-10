Można byłoby założyć, że potyczkę z 10 państwami Erdoğan rozegrał świetnie. W poniedziałek wieczorem opublikowały one bowiem oświadczenia uzupełniające. – „W odpowiedzi na pytania dotyczące oświadczenia z 18 października (w sprawie uwolnienia Osmana Kavali – red.) Stany Zjednoczone podkreślają, że przestrzegają art. 41 konwencji wiedeńskiej” – czytamy na stronie ambasady USA w Stambule. Wspomniany zapis umowy dotyczy m.in. niemieszania się do spraw wewnętrznych innego państwa. „Jest to niezwykle żenujący epizod dla USA i pozostałych dziewięciu rządów, które wspólnie wzywały do wypuszczenia Osmana Kavali, a później napisały, że obiecują nie ingerować w sprawy wewnętrzne Turcji. To ogromny sukces Erdoğana” – napisała na Twitterze analityczka think tanku European Council on Foreign Relations Asli Aydıntaşbaş. „Lekcja dla Stanów Zjednoczonych i Europy: możecie stanowisko zajmować albo nie. Nie próbujcie jednak robić obu, bo wygląda to słabo” – dodała.