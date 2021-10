Jednym z punktów, gdzie nie ma zbyt dużych rozbieżności między potencjalnymi koalicjantami, jest liberalizacja polityki dotyczącej miękkich narkotyków. Obecnie w Niemczech posiadanie, handel i produkcja marihuany są nielegalne. Jak podaje rozgłośnia Deutschlandfunk, w ubiegłym roku odnotowano prawie 230 tys. czynów karalnych z nią związanych. Z tym że przy mniejszych ilościach przeznaczonych na własny użytek, w zależności od kraju związkowego, nie więcej niż 6–10 g, odstępuje się od karania. Handel większymi ilościami może skutkować nawet pięcioma latami więzienia. Wśród potencjalnych koalicjantów panuje zgoda co do tego, że zmiana polityki narkotykowej jest potrzebna. Ale diabeł tkwi w szczegółach.

Karl Lauterbach, poseł SPD, który zajmuje się polityką zdrowotną, twierdzi na łamach „Rheinische Post”, że legalizacja doprowadzi do tego, że narkotyki będą bardziej bezpieczne, ponieważ nie będą tak jak obecnie sprzedawane z różnymi domieszkami (np. heroiny). A to może prowadzić do szybkiego uzależnienia i przerzucania się na twardsze środki odurzające. – Dlatego jestem za tym, by w umowie koalicyjnej znalazł się zapis o legalnej i kontrolowanej dystrybucji marihuany wśród dorosłych – stwierdził Lauterbach.