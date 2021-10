W Niemczech rośnie zaniepokojenie liczbą osób nielegalnie przekraczających granicę polsko-niemiecką. Sprawa stanęła na posiedzeniu niemieckiego rządu po tym, gdy zaapelował o to jeden z policyjnych związków zawodowych. To byłoby jednak najbardziej radykalne rozwiązanie, które mogłoby doprowadzić do zaburzenia przepływu towarów w ramach strefy Schengen. Minister spraw wewnętrznych Horst Seehofer wolałby wspólne patrole polskich i niemieckich policjantów na granicy, którymi mieliby kierować Polacy. O to zwrócił się w liście w poniedziałek do swojego polskiego odpowiednika Mariusza Kamińskiego. Wczoraj niemieckie media donosiły, że jego pismo nie doczekało się odpowiedzi. Seehofer zamierza też wysłać dodatkowe jednostki na granicę. Na dwudniowym szczycie z udziałem przywódców 27 państw UE , który dzisiaj rozpoczyna się w Brukseli, sprawę granicy z Białorusią poruszy szefowa niemieckiego rządu Angela Merkel.