Kiedy w grudniu 2018 r. wybuchły protesty przeciwko zmianom w kodeksie pracy, Márki-Zay przemawiał na wiecach jako jedyny polityk bezpartyjny. Szybko zyskiwał popularność, chociaż nie na tyle, by zaczęto go postrzegać jako kandydata na lidera opozycji. Do dzisiaj nie ma politycznego zaplecza, a MMM uzyskał w parlamentarnej części prawyborów jedynie jeden mandat na 106 – jego własny. Sam Márki-Zay deklarował, że po wyborach w 2022 r. przystąpi do klubu parlamentarnego partii Dialog, jednym z liderów której jest Gergely Karácsony. Teraz to właśnie on, człowiek bez zaplecza, będzie lokomotywą zjednoczonej opozycji w walce o odsunięcie od władzy Orbána po 12 latach nieprzerwanych rządów.