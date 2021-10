Brytyjczyków uwiera szczególnie to, że na straży przepisów zapisanych w protokole stoi Trybunał Sprawiedliwości UE . David Frost, odpowiedzialny z brytyjskiej strony za negocjacje brexitowe, wielokrotnie wspominał, że chciałby to zmienić; propozycja taka znalazła się także w oficjalnym stanowisku rządu w Londynie dotyczącym Irlandii Północnej opublikowanym w lipcu. Na razie po stronie unijnej nikt nie odniósł się do tego pomysłu przychylnie.