W poniedziałek sekretarz generalny CDU Paul Ziemiak poinformował, że cały zarząd partii zostanie wybrany ponownie. 30 października mają się zebrać szefowie okręgów, których jest ponad 300 i dwa dni później przedstawić datę kongresu oraz sposób, w jaki zostaną wybrane nowe władze. To jest o tyle istotne, że szeregowi członkowie mogą mieć inne preferencje co do tego, kto powinien być szefem formacji niż delegaci partyjni – tych jest ponad 1 tys., na początku roku wybrali oni na przewodniczącego CDU Armina Lascheta. Ten polityk , który był również kandydatem chadeków na kanclerza, jeszcze nie ogłosił swojej dymisji i chce brać udział w zmianach w partii. Jego jedyną nadzieją na polityczny ratunek byłoby zerwanie rozmów koalicyjnych i powrót CDU do gry o rząd, na co szanse są minimalne. Dalszych szans na przywództwo wśród chadeków praktycznie nie ma.