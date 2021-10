Zdrowotne problemy Zemana wszystko skomplikowały. Prezydent od sierpnia nie pojawia się publicznie, a głos w wyborach oddał w jednej z oficjalnych rezydencji bez obecności mediów. Lekarze głowy państwa odmawiają podania przyczyn niedzielnej hospitalizacji. Mówią tylko, że chodzi o komplikacje w przebiegu choroby przewlekłej, nie podając jej nazwy, a rzeczniczka szpitala Jitka Zinke dodaje, że stan Zemana jest stabilny. Politycy zastanawiają się jednak, czy nie uznać go za czasowo niezdolnego do pełnienia funkcji. W takiej sytuacji jego pełnomocnictwa zostałyby podzielone między premiera a szefów obu izb parlamentu. I chociaż w pierwszym kroku nowego szefa rządu mianowałby wówczas dotychczasowy przewodniczący Izby Poselskiej Radek Vondráček z ANO, to w drugim kroku zrobiłby to już przedstawiciel nowej koalicji.